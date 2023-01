Wiadomo, jak Shakira odkryła, że Gerard Pique ma kochankę. Piłkarza zdradził SŁOIK DŻEMU

Ida 6 min. temu zgłoś do moderacji 8 0 Odpowiedz

Co za człowiek przyprowadza do domu kochankę/kochanka? Spotykałam się kiedyś z mężczyzną, który był w trakcie rozwodu (podział majątku itd.). Kiedyś mi zaproponował, żebym przyjechała do niego, bo akurat był sam w domu. Po tym zdarzeniu poszłam sama po rozum do głowy: "Dziewczyno, chcesz być z kimś takim?". Nie oczekuję, absolutnie pochwał ani zrozumienia. Nie wyobrażam sobie po prostu jak miałabym z nim przebywać w domu, w którym były jeszcze rzeczy ich dzieci i, oczywiście żony, która już tam nie mieszkała. A co dopiero, jeśli mąż udaje przed żoną dobrego mężusia? On już jest dawno po rozwodzie, ale nie muszę mówić, że nasze drogi się rozeszły. Facet, który dostaje coś za darmo - nie będzie tego szanował. Teraz to wiem, ale musiałam sama zrobić z siebie idiotkę. Z czasem zrozumiałam, że to nie tak, że z żoną się nie dogadywał itd. Po prostu żona mu się znudziła i chcial sobie "przeskoczyć" w nowym związek i nie zostać sam, żeby mu tyłek nie zmarzł. Ktoś kiedyś wyżre dżem tej młodej - przypomni sobie wtedy stare czasy.