Ojciec Małgorzaty Rozenek był skarbnikiem PiS. "Perfekcyjna" opowiedziała o ich poglądach politycznych: "Byliśmy ZGODNI światopoglądowo"

Małgorzata Rozenek szczerze o relacjach z ojcem, który pracował dla Prawa i Sprawiedliwości

Szczęśliwie byliśmy zgodni światopoglądowo, co do najbardziej istotnych, fundamentalnych rzeczy. Chwila, gdy w PiS stosunek wobec nich zaczął się zmienić, był momentem, gdy mój tata zrezygnował z pełnionych funkcji. Właśnie dlatego, że nastąpiły pewne rzeczy, które nie pasowały mu światopoglądowo i były nie do pogodzenia. Chodziło m.in. o stosunek do in vitro - powiedziała w programie "Onet Rano".