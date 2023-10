Małgorzata Rozenek relacjonuje "Marsz Miliona Serc", na który wybrała się z całą rodziną: "Dla DOBRA POLSKI" (ZDJĘCIA)

Małgorzata Rozenek należy do grona sław, które nie boją się publicznie poruszać tematów politycznych i w dość bezpośredni sposób komunikują swoje przekonania. W związku ze sporym zaangażowaniem gwiazdy w toczącą się na politycznej arenie debatę o in vitro , kilka miesięcy temu plotkowano nawet, że celebrytka wystartuje w wyborach parlamentarnych z list Koalicji Obywatelskiej . Choć do tego poważnego kroku ostatecznie nie doszło, 45-latka wciąż zdaje się być bardzo zaangażowana w sprawy decydujące o losach ojczyzny. Całkiem niedawno miała okazję przemawiać u boku prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego .

W niedzielę, wczesnym popołudniem, Małgorzata Rozenek dołączyła do sporego grona znanych osobistości i setek tysięcy obywateli, którzy wzięli udział w "Marszu Miliona Serc" zainicjowanym przez Donalda Tuska . Gwiazda przybyła na demonstrację, podczas której sprzeciwiano się rządom Prawa i Sprawiedliwości w doborowym towarzystwie. Ulicami Warszawy maszerowali z nią rodzice i trzech synów , nie zabrakło też oczywiście ukochanego męża, Radosława Majdana . 45-latka podzieliła się na Instagramie zdjęciami oraz nagraniami z marszu. Zdecydowała się też przemówić do swoich obserwatorów.

Słuchajcie, wjechała muzyka, od razu jest większa werwa. Zobaczcie, tutaj konkrety: plakat, który mówi, że w 2023 kwota na procedurę in vitro w Warszawie to 13 mln, to są realne pieniądze, realne potrzeby, o które będziemy walczyć 15 października, żeby one nie przestały wpływać, żeby były coraz większe - dodała po chwili.