Ojciec Meghan Markle BŁAGA ją w telewizji o spotkanie z wnukami i wbija córce szpilę: "Nie poznaję jej. Jestem zszokowany"

jak to trzeba dokładnie obserwować dziecko w trakcie jego wychowywania. nie mozna pozwalać na bycie soba, samorealizację, posiadania własnego zdania. dziecko musi dostosowywac sie do zasad i norm ktore kształtuja i nakazuja rodzice. musi je respektowac. W przeciwnym razie własnie wyrasta takie coś co chce wszystkich dookoła dostosować do siebie i swoich zasad. tego juz sie nie odwróci. Tacy ludzie to sa psychopaci i trzeba otwarcie o tym mówić. My mamy wzory u nas w Polsce. Takie zachowania doprowadziły do stalinizmu, hitleryzmu maoizmu, kaczyzmu.