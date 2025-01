Ojciec milioner ukochanej Allana Krupy zdradził, że syn Górniak z nimi mieszka: "Wystarczyło dać trochę miłości oraz wsparcia"

Allan Krupa od najmłodszych lat związany jest z show-biznesem. Ukochany syn Edyty Górniak również rozwija muzyczną karierę, lecz pracuje na własne nazwisko. Już jakiś czas temu 20-latek przyznał, że nie chce być łączony w mediach ze swoją mamą, gdyż przeszkadza mu to w pracy. Kilka tygodni temu zdecydował się również zmienić swoje nazwisko na pseudonim artystyczny, którym dotychczas się posługiwał.

W rodzimych mediach o synu diwy jest głośno również z innego powodu. Allan związany jest z córką niejakiego Bartosza Pniewskiego, majętnego influencera, który znany jest też jako HighBart. Mężczyzna zasłynął m.in. z kolekcji wyjątkowych i drogich butów. Obecnie pełni również rolę menadżera przyszłego zięcia. Sam 20-latek może mieć spore wsparcie w ojcu ukochanej Nicol, lecz działa to w dwie strony. Nie tak dawno młody raper pomagał mu podczas rozkręcania jednego z biznesów.

Syn Edyty Górniak jest w związku z córką milionera. Przyszły teść opowiedział w telewizji o Allanie

To jest bardzo fajny, wartościowy dzieciak, któremu wystarczyło dać trochę miłości oraz wsparcia i on po prostu eksploduje tym wszystkim, co w sobie ma [...] dostał taką miłość, jak powinien i wsparcie, za które nie oczkuje się niczego w zamian, a dzięki któremu potrafi pokazać prawdziwego siebie - dodał.