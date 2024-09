Odmieniony Allan Krupa pozuje z ukochaną i "TEŚCIEM" na pokazie mody

Allan Krupa najwyraźniej wyssał z mlekiem matki smykałkę do interesów, bo mimo młodego wieku jego kariera nabiera coraz większego rozpędu. Jedyny potomek Edyty Górniak najwyraźniej porzucił plany związane z wojskiem i zapragnął iść w ślady sławnej rodzicielki. 20-latkowi całkiem nieźle udaje się podreperować domowy budżet dzięki działalności Dj-skiej.

Allana nie mogło zabraknąć na organizowanym w piątek przez HighBarta pokazie mody The Red Experience, który odbył się w Fabryce Norblina. Syn Edzi nie omieszkał zapozować na czerwonej ściance z ukochaną oraz "teściem", który troskliwie objął do zdjęć córkę oraz jej wybranka. Wyraźnie szczuplejszy Krupa postawił na szkarłatną bluzkę Nike usianą dziurami, do której dobrał luźne, czarne spodnie i ciężkie buty. Jego ukochana pokusiła się na oversizowy lonsgleeve oraz osobliwe buty marki MSCHF warte około 2 tysiące złotych.