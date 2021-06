Ojciec Walerii z "Love Island" z NOŻEM w ręku "śmieszkuje" z tego, czy zaakceptuje Piotra: "Musi być WALKA DO PIERWSZEJ KRWI"

Co ciekawe, choć wiele par z "Love Island" już przeszło do historii, to są wciąż nieliczne przypadki, gdzie uczucie przetrwało także po programie. Przykładem jest relacja Walerii i Piotra, którzy dotarli do finału 3. edycji show i od tej pory ich losy śledzą tysiące internautów. Niedawno spekulowano, że para rozstała się, jednak plotki okazały się nieprawdziwe.