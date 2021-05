"Love Island". Waleria i Piotr też już SIĘ ROZSTALI?!

Marta 49 min. temu zgłoś do moderacji 33 6 Odpowiedz

Zanim zaczniecie pisać, że to była ,,udawana relacja” ,,gra pod finał” etc. To pomyślcie, że co innego życie z kimś w wynajętym przez program w domu, w którym waszym jedynym obowiązkiem jest robienie śniadania a co innego normalne życie, z problemami i pracą. Uczucie mogło być w pełni szczere, ale nie przetrwało próby szarej codzienności. (To co napisałam tyczy się każdej pary). W telewizji zawsze jest słodko, w życiu już niekoniecznie. Często takie związki rozsypują się przez dzielące odlegości, przez to, że mają inne poglądy, albo, że inaczej patrzą na świat. Pamiętacie, że w programie uczestnicy nie pokazali w pełni swojego charakteru, ponieważ wiedzieli o obserwujących ich kamerach. Każdy chciał zaprezentować się z jak najlepszej strony oraz większość jak ognia unikała trudnych tematów(i nie ma co się dziwić! Nikt z nas nie chciałby aby rozmowom na prywatne tematy przysłuchiwało się kilka tysięcy osób)