TYLKO NA PUDELKU: Poznajcie Walerię Szewczyk, uczestniczkę nowej edycji "Love Island" i... przyjaciółkę Ady Śledź (ZDJĘCIA)

ola 20 min. temu zgłoś do moderacji 11 0 Odpowiedz

pudel stal sie mekka takich wlasnie informacji a to jakis hotel paradise a to jakies krolowe zycia,a to inne pseudo nikomu nieznane i nie interesujace persony. Zastanowcie sie tam o czym piszecie i czym zapychacie swoje strony. To jest dno!