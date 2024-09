Okrzyknięto go NAJPRZYSTOJNIEJSZYM Włochem. Postanowił zostać księdzem. 21-latek zakończył już przygotowania do SEMINARIUM

Swego czasu w mediach na całym świecie głośno było o Edoardo Santini. Pochodzący z Castelfiorentino w Toskanii 21-latek od dziecka marzył o sławie. W 2019 r. postanowił spróbować swoich sił w konkursie piękności. Jego niewątpliwa uroda sprawiła, że zdobył tytuł najprzystojniejszego mężczyzny we Włoszech.

Najprzystojniejszy Włoch postanowił zostać księdzem

Chociaż Edoardo Santini brał udział w niezliczonej ilości pokazów dla słynnych włoskich projektantów, a także pojawiał się na różnych sesjach zdjęciowych, to jednak największą sensację wywołał, gdy za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformował, że chce zostać... księdzem.

Miałem okazję spotkać młodych ludzi, którzy pokazując mi, co to znaczy "być Kościołem", wzbudzili we mnie siłę do zbadania tej kwestii. Noszę ją w sobie od dzieciństwa, ale wcześniej różne obawy nie pozwalały mi jej zgłębić — mówił w wywiadzie z "La Nazione".

Edoardo Santini chce zostać księdzem. Co słychać u 21-latka?

Model poczuł powołanie, którego nie zamierzał ukrywać przed swoimi obserwatorami w mediach społecznościowych. Edoardo Santini wyjątkowo ochoczo udziela się na swoim instagramowym profilu, gdzie publikuje treści związane z wiarą. 21-latek jest studentem teologii i właśnie przygotowuje się do tego, by wstąpić do seminarium i zostać księdzem.

Okazuje się jednak, że nie jest to najłatwiejsze zadanie. Model nie tylko złożył specjalną prośbę u swojego biskupa, ale również musiał przejść przez tzw. "rok przygotowawczy". Już kilka tygodni temu Santini opublikował na swoim profilu relację informującą, że jest już po specjalnych rekolekcjach. To właśnie one oficjalnie zamknęły jego przygotowania do nauki w seminarium, która rozpocznie się już w październiku.

