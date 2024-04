Ola Ciupa dodała WYMOWNE zdjęcie z dubajskiej restauracji. "Przepraszam, jestem W ZWIĄZKU" (FOTO)

Pod koniec marca w sieci zaczęto spekulować o rozstaniu Oli Ciupy i Kubańczyka. Pudelkowi udało się dotrzeć do informacji, że cieniem na ich relacji położył się ponoć uzależnienie rapera od marihuany.

Choć ani Ola Ciupa, ani Kubańczyk jak dotąd nie zdecydowali się na wystosowanie żadnego oświadczenia w sprawie, ich instagramowe publikacje nie pozostawiają złudzeń co do tego, że to koniec wielkiej miłości.