Ola Ciupa i Kubańczyk ROZSTALI SIĘ?! Internauci doszukują się kolejnych dowodów (FOTO)

Ola Ciupa i Kubańczyk tworzą jeden z bardziej rozpoznawalnych w polskim internecie duetów. Relacja tych dwoje, których instagramowe profile śledzi łącznie prawie dwa miliony osób, na przestrzeni lat miała zarówno wzloty jak i upadk i. Pod koniec 2022 roku plotkowano o poważnym kryzysie w ich związku. DJ Slavic i rapujący freak fighter przestali się bowiem wówczas wzajemnie obserwować w social mediach. Dodatkowo Jakub wrzucił do sieci wymowny utwór o "ciuchach za drzwiami" , a Aleksandra popełniła gorzki wpis o miłości.

Ola Ciupa i Kubańczyk znów się rozstali?

Choć wszystko wskazywało na to, że parze udało się dojść do porozumienia, a w ciągu ostatniego roku ich miłość kwitła w najlepsze, od pewnego czasu internauci znów węszą związkowe kłopoty. Wszystko za sprawą oddzielnych wakacji. Podczas gdy Ola Ciupa wypoczywała w ostatnich tygodniach w Tajlandii, Kubańczyk ładował baterie w Malezji. Co ciekawe, sądząc po publikowanych w sieci zdjęciach i nagraniach, artysta urlopował się m.in. w towarzystwie Miśka Koterskiego i Marceli Leszczak czy Sylwii Szostak.