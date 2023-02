Ola Jordan poszła na zakupy w... koronkowym body: "Chyba jeszcze nie wspominałam, że SCHUDŁAM" (WIDEO)

Ola Jordan pojawiła się w rodzimym show biznesie jako jurorka polskiego "Tańca z gwiazdami" . Nie zagrzała jednak długo miejsca za słynnym pulpitem i wyjechała do Wielkiej Brytanii, gdzie wiedzie rodzinne życie u boku Jamesa Jordana . Z kolei drugą falę popularności zapewniła parze spektakularna metamorfoza, którą niedawno przeszli.

Ola Jordan i jej mąż znacznie schudli. Metamorfoza była dla nich medialnym paliwem

W połowie 2022 roku Ola Jordan i jej mąż James publicznie ubolewali nad tym, że znacznie przybrali na wadze. Ona wyznała w jednym z wywiadów, że nie czuje się dobrze we własnym ciele, on z kolei zasłynął stwierdzeniem, że "woli ją, kiedy jest drobniejsza". Od słów szybko jednak przeszli do czynów i razem udało im się schudnąć aż 41 kilogramów, z czego sama celebrytka zrzuciła ponad 22.