Ola Nowak się ZARĘCZYŁA? Pokazała zdjęcie z pierścionkiem! (FOTO)

Ola Nowak pochwaliła się pierścionkiem

Wygląda na to, że związek Oli i jej partnera właśnie wszedł na nowy poziom. Na Instagramie influencerka opublikowała romantyczne zdjęcie w zimowej scenerii, które podpisała słowami: "All I Want For Christmas Is You". Uwagę komentujących zwrócił przede wszystkim pierścionek na jej serdecznym palcu. Fani są przekonani, że Nowak właśnie się zaręczyła. Pod postem ruszyła lawina życzeń i gratulacji.