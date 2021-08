Ola Nowak tłumaczy, jak wygląda życie influencerki: "To nie jest ciężka fizycznie praca, BARDZIEJ PSYCHICZNIE"

To nie jest ciężka praca. Nie oszukujmy się - zaczęła. Ale jest to bardzo czasochłonne i trzeba być naprawdę wytrwałym, żeby osiągnąć ten sukces, a czasami - jak widać - sukces nie przyjdzie. To jest bardzo ciężkie. Ale nie jest to ciężka fizycznie praca, myślę, że bardziej psychicznie i najtrudniejsze jest to, żeby być wytrwałym.