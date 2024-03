Ola Nowak ujawnia, ILE WYDAŁA w Nowym Jorku w zaledwie 24 godziny. Na same taksówki ponad 700 złotych... (WIDEO)

Ola Nowak już od kilku lat sprawnie radzi sobie w mediach społecznościowych. Jakiś czas temu stała się na tyle rozpoznawalna, że TVP zaprosiła ją do formatu "Dance Dance Dance". Po zakończeniu przygody z tańcem influencerka wróciła do robienia tego, co wychodzi jej najlepiej, czyli pokazywania życia na Instagramie.

Ola Nowak podliczyła dzień spędzony w Nowym Jorku

Jak wiadomo, nic tak nie wzbudza emocji jak pieniądze. Nowak wykorzystała to do podsumowana nowojorskich wydatków. Na krótkim nagraniu wymieniła wszystko, za co zapłaciła podczas 24-godzinnego pobytu w NYC. I tak dowiadujemy się, że w sumie wydała 2346 zł (!). Na co? Same transfery taksówkami kosztowały ją setki złotych. Do tego m.in. hotel na Manhattanie (1120 zł za noc), pączek za 88 zł, "drobne zakupy" za 100 zł czy kawa w Central Parku. Nowak nie wspomniała, ile kosztowały ją bilety lotnicze do USA, a to kolejny wydatek rzędu około 3 tys. zł.