Ola z "Warsaw Shore" o rozbieranych sesjach: "Za 50 lat będę mogła pokazać wnukom, że babcia nie zawsze była taka pomarszczona" (WIDEO)

Izka 21 min. temu

My jako wnuki któregoś razu znaleźliśmy "naturalne" zdjęcia naszej babci(żeby nie było, ukryte głęboko w szafie), szukaliśmy jakieś cuksy( a było to za komuny, cukierki były na kartki). I uwierzcie mi, było to najbardziej żenujące, i wstydliwe dla nas wszystkich doznanie. Nikomu tego nie pokazaliśmy, żadne nie przyznało się rodzicom, a pamiętam to do dzisiaj, i normalnie dalej mi wstyd. Wszystkie, tylko nie nasza babcia. Do dzisiaj boli.