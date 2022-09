Oliwia z "Warsaw Shore" tłumaczy zamiłowanie do chirurgii plastycznej: "Jak ktoś lubi grać w piłkę, to ja lubię KŁAŚĆ SIĘ NA STÓŁ OPERACYJNY" (WIDEO)

Oliwia Dziatkiewicz jest jedną ze aktualnych uczestniczek "Warsaw Shore". Kobieta zadebiutowała na antenie MTV w zeszłym roku i od początku sumiennie pracuje na to, by zostać zapamiętaną i utrzymać się w show.

Oliwka, jak w zasadzie każda z dziewczyn w ekipie, ma słabość do medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej. 23-latka z niespotykaną szczerością mówi jednak o swoim stosunku do poprawek w wyglądzie.

Ja w życiu nie będę "done". Ja po prostu cały czas będę pracowała nad tym. Cały czas będzie mi mało - jestem tego świadoma - wyjaśnia, podkreślając raz jeszcze, że podoba się jej nienaturalny wygląd:

Wciągnęłam się w te operacje plastyczne i mi się to podoba. Mówię od samego początku - ja nie lubię być naturalna. Lubię wszystko mieć widoczne u siebie i lubię sztuczność po prostu.

Gwiazdka "Warsaw Shore" ujawniła także, co zdążyła już sobie poprawić:

Dziatkiewicz zapewniła jednak, że wciąż ponoć podchodzi do operacji i zabiegów zdroworozsądkowo:

Nie jestem uzależniona, bo umiem przystopować. Nie wiem, czy można to nazwać uzależnieniem... Ja to lubię, po prostu. Jak ktoś lubi grać w piłkę, to ja lubię kłaść się na stół operacyjny - tłumaczy.