Oliwia z "Warsaw Shore" znów BRONI Maćka, który masturbował się za jej plecami: "Tak się dzieje, to jest impreza"

Takie usta wielkie, do czego to się robi? Żeby coś wzbudzić, taka to intencja. Robienie z siebie przedmiotowości. W głowach się przewraca!!! Tak oto ten świat kreuje ludzkość, zero moralności i przyzwoitości. Dobrze że mnie nie dotyka ten ogólny świato kreacja upadły świat. Jestem wolnym człowiekiem, i to takim bardziej wolnym niż ta ideologia co głosi i kreuje tą totalną „wolność”. Idźcie za głosem Boga, to was uwolni od ucisku złego, tej mistyfikacji wolności, w której jesteście uwięzieni. Paraklet, jako Duch Pocieszyciel, uwolni was, i da Nowe Życie.