Ołena Zełenska przyleciała na pogrzeb królowej Elżbiety. Wcześniej spotkała się z Kate Middleton (ZDJĘCIA)

Śmierć królowej Elżbiety i wszystko, co z nią związane, to od 8 września jeden z najważniejszych tematów. Prasa rozpisuje się zarówno o roszadach wśród royalsów, jak i kolejnych szczegółach dotyczących pochówku zmarłej monarchini.

Pogrzeb Elżbiety będzie mieć charakter państwowy - jest to publiczna ceremonia odbywająca się w celu uhonorowania osób o znaczeniu narodowym. Ostatecznym miejscem spoczynku monarchini będzie niewielka kaplica pamięci Jerzego VI, która przylega do prezbiterium w kaplicy św. Jerzego na terenie zamku w Windsorze. Tam pogrzebani są rodzice oraz siostra zmarłej monarchini, a także jej ukochany mąż - książę Filip.

Matkę króla Karola III pożegnają najbliżsi i światowi przywódcy, w tym prezydent Andrzej Duda z małżonką. Do Londynu zawitała już żona prezydenta Ukrainy Ołena Zełenska. Pierwszej Damie nie towarzyszył mąż Wołodymyr, który musiał pozostać w okupowanej przez Rosję Ukrainie. Krótko po przylocie Zełenska udała się do Westminster Hall, by oddać królowej cześć nad trumną. Chwilę później na miejscu stawił się Joe Biden z żoną. Następnie Ołenę czekała audiencja u księżnej Kornwalii i Cambridge w Pałacu Buckingham. Zarówno małżonka prezydenta, jak i Kate Middleton postawiły na czarne, skromne kreacje, do których dobrały ciemne rajstopy i czółenka.