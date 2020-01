Olga Bołądź opowiada o ojcu swojego dziecka: "Spotkaliśmy się właśnie po to, żeby mieć fantastycznego syna"

prawo 38 min. temu zgłoś do moderacji 4 3 Odpowiedz

Lepiej żeby rodzice wzięli rozwód niż dziecko ma słyszeć kłótnie i widzieć przepychanki. Przenosi się takie toksyczne relacje później na swoj związek. Żadna choroba, żaden asperger. To się nazywa brak miłości i zrozumienia. Taka osoba jest tak poraniona, ze jest nieustającym poszukiwaczem, co działa destrukcyjnie (krzyk, złość) na siebie, otoczenie. Nie jest to szukanie winnego. Jest to człowiek zraniony(możliwe ze wiele razy). I tak dziewczyna którą porzucił mąż, partner, chłopak, będzie przeżywała taką relację bądź jej brak bardziej, mocniej, bo nie zaznała ciepła od ojca lub matki. Jeżeli malzenstwo rodziców to fikcja, to powodzenia w stworzeniu normalnej relacji. Walka z wiatrakami. ale romans chwilowy z gejem, to już desperacja.