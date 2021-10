Olga Bołądź przywiozła na Podlasie rzeczy dla migrantów: "Jesteśmy tutaj, bo możemy. Rozrywa to SERCE"

Od początku czerwca na granicy Białorusi z państwami Unii Europejskiej zaobserwować można gwałtowny wzrost liczby migrantów pozbawionych dokumentów. Uchodźcy, wśród których przeważają obywatele Iraku i Afganistanu, nierzadko w zorganizowanych kilkunasto- i kilkudziesięcioosobowych grupach usiłują nielegalnie przekroczyć od strony białoruskiej granicę z Polską. Wielu z nich utknęło na obrzeżach naszego kraju, desperacko prosząc o pomoc przed zbliżającą się zimą.

Coraz więcej osób publicznych decyduje się na zabranie głosu w sprawie migrantów, nagłaśniając problem w mediach oraz nawołując do wpłat i wysyłki rzeczy dla potrzebujących. Na niedawnej premierze "Wesela" w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego Andrzej Chyra jasno zamanifestował swoje stanowisko, pojawiając się na ściance z kartką z napisem "Stop śmierci na granicy".

Na charytatywny gest zdecydowała się też znana z zaangażowania w akcje społeczne Olga Bołądź. W czwartek na Instastory aktorki pojawiła się relacja, jak 37-latka jedzie pociągiem do położonego w województwie podlaskim Michałowa, by osobiście zawieźć imigrantom niezbędne do przeżycia artykuły.

W drodze do Michałowa - napisała Bołądź. Do miasta leżącego przy granicy białoruskiej. Mieszkańcy wolontaryjnie wspierają emigrantów, tzn. rodziny z małymi dziećmi i osobami starszymi. Wieziemy termosy, ciepłą odzież termiczną, żele energetyczne, etc.

Po dotarciu na miejsce celebrytka złożyła wizytę w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej, gdzie lokalsi gromadzą dary dla migrantów: od ubrań przez żywność po artykuły higieniczne.

Chciałabym wam pokazać, co tu się dzieje i jak gmina wspiera i udziela pomocy - mówiła Bołądź. Kobiety filmu napisały mi, co najlepiej kupić, żeby to miało sens. Przez to, że nie mogę zapomnieć o tych dzieciach, którym jest zimno, to kupiłam takie rzeczy jak polary, bluzki z długim rękawem, getry. Małe rozmiary. Mamy rzeczy dla kobiet i dla maluszków, suchy prowiant. Ludzie, którzy przekraczają granicę, mogą się tu ogrzać, coś zjeść, naładować telefon i napić się herbaty. Wszystko jest w Ochotniczej Straży Pożarnej w Michałowie, ważne żeby o tym mówić. Powiem, wam, że rozrywa to serce.

W rozmowie z TVN24 aktorka przyznała, że "nie można spać, oglądając te dzieci, całe rodziny, kobiety, które mogą umrzeć z wyziębienia".

Jesteśmy tutaj, bo możemy. Mamy chwilę wolnego, więc przyjechaliśmy - oświadczyła Bołądź.

Wskazywała, że "mieszkańcy miejscowości przygranicznych mogą dużo pomóc".

My możemy też pomóc i zwozić tam te dary, i wpływać na inne organizacje, żeby tutaj przyjeżdżały i pomagały tym ludziom - przekonywała.

Na miejscu Oldze towarzyszył też Krzysztof Zalewski, który zgodził się dać kameralny koncert.

Myślicie, że inni celebryci wezmą z nich przykład?

