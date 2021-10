Gwiazdy na premierze "Wesela": manifestujący Andrzej Chyra, zdegustowana Kasia Warnke, Edyta Herbuś z zakrytą szyją... (ZDJĘCIA)

We wtorek prominenci znów mieli świetną okazję do "pokazania się", którą okazała się premiera "Wesela" w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego. W jednym z warszawskich kin zaroiło się od gwiazd większego i mniejszego kalibru, które zmierzając do sali zapozowały grzecznie do kilku zdjęć. Wśród znajomych twarzy wypatrzeć można było takie osobistości, jak: Agata Kulesza, Maja Ostaszewska, Katarzyna Warnke, Edyta Herbuś, Magdalena Lamparska, Beata Tadla, Natalia Rybicka czy Zbigniew Hołdys.