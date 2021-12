Olga Buława URODZIŁA! Była Miss Polski i eksmenadżer Dawida Kwiatkowskiego zostali rodzicami

Kika 29 min. temu zgłoś do moderacji 4 6 Odpowiedz

Jakieś 12 lat temu bardzo chciałam żeby mój były wrócił. Byłam zakochana i zrozpaczona. Naczytalam się że pomoże biała magia... Rzucanie zaklęć na jego powrót. Więc zaczęłam rzucać zaklęcia... Świeczki, nasze zdjęcia,moja krew, jego osobiste rzeczy, wszystko podczas pełni księżyca... Co prawda on wrócił za jakis czas ale była to więź bardzo męcząca (miał już kogoś i bylam tą trzecia)...Niestety od tego czasu dzieja się nieprawdopodobne rzeczy... Każdy facet ode mnie ucieka, unika mnie, ma wypadki przed spotkaniem ze mną dzieja sie same nieszczęścia i tak z każdym jednym się dzieje.a Tych przypadków było już z ponad 20. Z każdym jednym cos sie dzieje niedobrego. Nie mam szans nawet ulozyc sobie życia.Od każdego jakas energia od góry go ode mnie odciąga, niby chca a nie mogą, lub gina w wpadkach....trwa ti juz 12 lat, jestem u skraju samobójstwa. Myślę że to efekt spętana z bylym przez te zaklęcia. Blagam o pomoc, tak to cofnac, jak odwołać??? Bardzo proszę o pomoc!!!