Olga Frycz kupiła farbę do włosów za 20 złotych i NIE JEST ZADOWOLONA z efektu: "Mam jajecznicę przy głowie i słomę na końcach" (FOTO)

Ela 14 min. temu

Ja obejrzałam w internecie jak farbować mam różne spinacze zaczynam od tylu głowy mam też plukanki i nigdy nie zafarbowałam źle a wręcz zawsze lepiej niż u fryzjera. Ludzie nie mają ręki do farbowania dlatego wychodzi słabo. Np moja mama jak farbuje sama albo komuś to tragedia. A ja uwielbiam farbować wszystkim w rodzinie włosy. Jestem architektem, ale mam fach farbowania w ręku :) po prostu wiem jak zmieszać pigmenty, jaki dać utleniacz, mam to we krwi :P nikt mnie nie uczył po prostu czuję co zrobić żeby było fajnie i wychodzi przepięknie. Powinnam zmienić zawód. Ale strzyc nie umiem :(