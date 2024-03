Olga Frycz odpowiada fance, jak jej dzieci znoszą ROZŁĄKĘ spowodowaną samotnym urlopem aktorki

Olga Frycz postanowiła wziąć przykład z młodszej o rok koleżanki. Nie oglądając się za siebie, spakowała walizki i ruszyła wraz ze swoim partnerem Albertem Kosińskim na hiszpańską wyspę. Jak zapowiedziała w mediach społecznościowych, jest to jej "pierwsza Teneryfa bez Helenki i Zosi" . Zaintrygowani internauci natychmiast zaczęli dopytywać aktorkę o chwilowe rozdzielenie matki i córek.

Olga Frycz na pierwszych wakacjach bez dzieci

Wizerunek uciemiężonej, przytłoczonej matczynymi obowiązkami kobiety bezpowrotnie powinien przejść do lamusa. Wiele pań wciąż jednak niepotrzebnie robi sobie wyrzuty z powodu tymczasowego powierzenia opieki nad dziećmi nawet najbardziej zaufanym osobom ze swojego otoczenia. Należy jednak to normalizować, nie dopuszczając do siebie myśli o byciu egoistkami.