Olga Frycz poznała macochę starszej córki. "Byłam opuchnięta, blada". Jakie mają relacje? (WIDEO)

Prawidłowa postawa, wiele kobiet po rozstaniu gra dzieckiem, robią pod górę a jak jeszcze ta nowa ma ''czelność tknąć dziecko'' to już sypią się wyzwiska, samo stanie obok dziecka, obecność to dla nich powód do awantury i zabronienia widzeń. O walce o alimenty na siebie to już nie wspomnę. Kilka lat takich walk i facet daje sobie spokój, pokazuje obojętność wtedy one zaczynają ujadać, że się nie interesuje chociaż same przyczyniły się do zerwania więzi, więz zerwana jest nie do odtworzenia, traci się ją na zawsze. Potem pozostają kontakty ''poprawne'' jak u znajomych ale nie jak w rodzinie.