Olga Frycz relacjonuje wizytę u lekarza, wyznając: "Doktor zobaczyła jakiś guzek na tarczycy"

Olga Frycz poszła w ślady znanego ojca i również para się aktorstwem. Do swojego CV może dopisać role w serialach takich jak m.in. "M jak miłość", "Archiwista" czy "Pensjonat nad rozlewiskiem". Co ciekawe, była też trzykrotnie nominowana do Orłów za drugoplanowe role kobiece w filmach "Weiser" i "Boże skrawki" oraz za pierwszoplanową rolę w filmie "Wszystko, co kocham".

W ostatnich latach celebrytka porzuciła jednak aktorstwo na rzecz stania się pełnoetatową influencerką zgarniającą kokosy za posty sponsorowane w internecie. Oprócz tego chętnie pokazuje swoją codzienność w sieci.

Olga Frycz wykonała badania profilaktyczne. Sprawdza pieprzyki, wykonuje markery nowotworowe

Aktorka stara się dbać o swoje zdrowie, do czego również zachęca fanów. Córka Jana Frycza wspomniała ostatnio, że styczeń to dla niej miesiąc badań profilaktycznych, chwaląc się przy okazji tym, co postanowiła wziąć pod lupę.

USG piersi, badanie krwi, wykupiłam pakiet taki specjalny dla kobiet plus markery nowotworowe - informowała Olga Frycz.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Olga Frycz broni Mai Bohosiewicz

Dodatkowo celebrytka wybrała się do pani dermatolog, by ta zbadała jej nowe pieprzyki.

Chociaż oglądała je kilkanaście tygodni temu, to po moim ostatnim wyjeździe na Teneryfę pojawiły się nowe sztuki, które warto mieć pod kontrolą albo po prostu najlepiej się ich pozbyć i jeszcze mezoterapie zrobiła, żeby było ładnie - relacjonuje aktorka.

U Olgi Frycz wykryto guzek na tarczycy

Aktorce zlecono również badania wykonywane w diagnostyce chorób tarczycy. Olga Frycz wyznała, że lekarz wykrył u niej guzek, który musi dokładnie zbadać.

Doktor zobaczyła jakiś guzek na tarczycy, więc dziś jeszcze czeka mnie wizyta u endokrynologa plus USG tarczycy - poinformowała Olga.

Na szczęście większość guzków tarczycy to zmiany o charakterze łagodnym i nie wpływają w negatywny sposób na stan zdrowia. Jest to jednak sygnał dla pacjenta, by obserwować zmianę. Aktorka stwierdziła, że warto się badać regularnie, do czego namawia swoich obserwatorów. Frycz dzięki relacjonowaniu badania i opowiadaniu o jego wynikach chce zwiększyć świadomość internautów na temat zdrowia.

Fajnie, że o tym mówi?

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.