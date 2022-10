Olga Frycz chwali się projektem nowego mieszkania: "Przytulnie, ale jednak LUKSUSOWO" (ZDJĘCIA)

W połowie października informowaliśmy Was, że Olga Frycz wystawiła na sprzedaż swoje mieszkanie na warszawskim Ursynowie. Cena? Jedyne 2 miliony złotych za 3-pokoje z ogródkiem. Niewykluczone, że kupiec już się znalazł, bowiem aktorko-influencerka porządnie zabrała się za planowanie swego kolejnego gniazdka, gdzie już niedługo osiądzie z córkami Helenką i Zosią .

Czego jednak nie uświadczymy w nowej kuchni Frycz? Ano lodówki. A przynajmniej nie w takiej formie, do której do tej pory się przyzwyczailiśmy. Na pytanie jednego z fanów o to, gdzie schował się najważniejszy sprzęt AGD, odpowiedziała sama dumna właścicielka.