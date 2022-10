Olga Frycz sprzedaje WYPASIONE mieszkanie za 2 MILIONY ZŁOTYCH: wielki ogród, łazienka z widokiem i jodełka na podłodze (ZDJĘCIA)

W ostatnim czasie dociera do nas wyjątkowo wiele informacji o gwiazdach chcących uszczuplić nieco swój katalog nieruchomości. Niedawno pisaliśmy o Izabeli Janachowskiej i Krzysztofie Jabłońskim, którzy próbują pozbyć się "skromnego mieszkanka" z prywatną siłownią i sauną. Później doszły do nas wieści o Paulinie Smaszcz, która w środku medialnej burzy, dotyczącej życia uczuciowego jej byłego męża, postanowiła sprzedać piętrowy apartament. Teraz do tego zacnego grona dołączyła także Olga Frycz.