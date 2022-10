Izabela Janachowska i Krzysztof Jabłoński sprzedają apartament za 9,5 MILIONA złotych! Oferują prywatną SAUNĘ i BAR (ZDJĘCIA)

Nowy nabywca, szykując się rano do pracy, będzie mógł przed opuszczeniem mieszkania przejrzeć się w lustrzanej instalacji z kolumnowymi wypustkami w szachownicę. W drodze do drzwi można natomiast podziwiać imponującą biblioteczkę. Świetnie sprawdzi się jako tło do służbowych wystąpień przed kamerką.