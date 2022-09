Mąż Izabeli Janachowskiej wspomina pewną kłótnię z żoną: "Musiałem PROSIĆ O WYBACZENIE"

Izabela Janachowska już od ponad ośmiu lat kreuje z sukcesami wizerunek szczęśliwej żony, spełnionej matki i przedsiębiorczej bizneswoman. Do kolorowej prasy zazwyczaj przenikają jedynie zapewnienia o tym, jak to życie z Krzysztofem Jabłońskim u boku jest czystą idyllą. Tym ciekawsze wydają się więc ostatnie zwierzenia, w których para szczerze przyznała, że ma za sobą solidny, choć krótkotrwały, kryzys.

Rodzice Christophera Alexandra w rozmowie z magazynem "Party" opowiedzieli, o co zazwyczaj zdarza im się pokłócić. Wychodzi na to, że najczęściej kwestią sporną jest miłosne przekomarzanie się.

Z Izą kłócimy się głównie o to, kto kogo bardziej kocha, i zawsze to ja muszę zaparzyć poranną herbatę, żeby udowodnić, że kocham ją bardziej - stwierdził Jabłoński, dodając jednocześnie: Raz nie odzywaliśmy się do siebie przez dwa dni i to był nasz rekord.