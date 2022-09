Izabela Janachowska w kwiecistej sukience i sandałach za 4,5 tysiąca drepcze do swojego bentleya za ponad milion złotych (ZDJĘCIA)

Yfjko 2 godz. temu zgłoś do moderacji 192 3 Odpowiedz

Zazdroszczę jej tego, że ma taki majątek, że nie musi się martwić o wzrost cen w sklepach. Chodzę do marketu i codziennie widzę jak te ceny się praktycznie zmieniają... a co będzie, kiedy przyjdzie zima i wzrosną cenynogrzewania i prądu. Podwyzki wyplat to nawet na polowe tych zmian cen nie starczy. Przeraza mnie to bo za chwile będę musiala wybierac między bolem zęba i wybraniem się na leczenie kanalowe prywatnie do dentysty czy zatankowac paliwo do pracy czy siedziec czesciej w zimnie by zaoszczescic na ogrzewaniu. To jest chore!