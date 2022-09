Izabela Janachowska z wystrojonym mężem i uzbrojonym w rakietę Christopherem maszerują do bentleya za MILION ZŁOTYCH (ZDJĘCIA)

Gościu 14 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Uważam że fajna z nich para i nie widać tej dużej różnicy wieku która ich dzieli. Iza niepotrzebnie majstruje przy twarzy. Jest jeszcze młoda więc po co poprawia jej wygląd. Odświeżyć można twarz jak zaczyna się starzeć tzn skóra twarzy jest szara, robią się zmarszczki ale ten proces w jej przypadku nastąpi za kilka dobrych lat a nie teraz jak jest jeszcze młoda i ma młodą skórę. Figurę ma fajną jest zgrabna i do tego fajnie się ubiera /choć jakoś dziwnie wygląda na zdjęciu w tych szerokich spodniach coś mi nie pasuje/. Za to Krzysio wygląda fajnie. Szczupły , zadbany , ma fajny styl. Co do urody każdy ma inne preferencje więc na ten temat nie będę się wypowiadać. Zresztą facet ważne żeby był w miarę wysoki i zadbany to jest przystojny. Facet nie musi mieć ładnej twarzy.