Izabela Janachowska zorganizowała synowi huczne urodziny w klimacie kosmosu. Sama przebrała się za ufoludka... (ZDJĘCIA)

mmm 1 godz. temu zgłoś do moderacji 230 24 Odpowiedz

Kiedyś za dzieciaka to były urodziny...paluszki, ciasto mama robiła, flipsy, może cukierki i szampan picolo :) buzię malowało się samemu w trakcie przedniej zabawy :) a wszystko w domu na luzie :) wymarzony prezent to książka... a teraz to chyba jakieś zatracenie, te urodziny dla dzieci to leczenie kompleksów rodziców.