Olga Kalicka o samodzielnym macierzyństwie: "Przyszedł taki dzień, kiedy nie miałam ochoty wstać z łóżka"

Olga Kalicka o wychowaniu syna. Otworzyła się na temat samotnego macierzyństwa

Bywały dni, tygodnie, a nawet miesiące, kiedy byłam kompletnie bez sił i wtedy nauczyłam się to nazywać. Przestałam to demonizować. Mam bardzo dużo osób wokół siebie, przyjaciół, rodzinę, siostrę, moją mamę, Aleksio też ma nianię. To nie jest tak, że jestem samotna. Tylko zrozumiałam, że jeśli chcę, żeby ktoś mi pomógł, to muszę to zakomunikować. I to było najtrudniejsze. I to jest ok, że potrzebujesz pomocy. Zanim to zrozumiałam, było mi bardzo trudno - wyznała w podcaście Balei.