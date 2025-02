Olga Kalicka odpoczywa na Teneryfie i prezentuje nagi ciążowy brzuch

Zastanawiające jest to, że jak ktoś wystawi dziecko, goły ciążowy brzuch lub z partnerem w objęciach foty to klikalność jest taka duża. Jak to ludzie uwielbiają "podglądać" innych... i analizować czyjeś życia. Tyle, że na insta wszystko jest cacy. A jak się źle ułoży jej z nowym chłopem to ona co i dlaczego tłumaczyć nie będzie. A dla kilkulatka nowy "tatus" i nowe dziecko z innego taty to duży stres.