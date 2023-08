Olga Kalicka świętuje 30. urodziny i dzieli się refleksją o ROZSTANIU?! "Było kilka wzlotów, ale zdecydowanie więcej UPADKÓW"

Milka 10 min. temu zgłoś do moderacji 18 2 Odpowiedz

A ja tak szczerze, po ludzku zazdroszczę posiadania przyjaciółek i to nie jednej a kilka. To jest piękna więź, jeśli trafi się na swoją bratnią duszę. Ja miałam przez połowę życia jedna przyjaciółkę, która niestety już nie żyje. Od jej śmierci minęło kilka lat. Bardzo mi jej brakuje i zaczynam znowu odczuwać potrzebę by posiadać jakąś bliską koleżankę, na pogaduchy o babskich sprawach, ale nie mogę znaleźć.. albo ja nie moge się otworzyć albo koleżanka okazuje się niewłaściwa. Pozdrawiam wszystkie Kobiety co mają szczere i prawdziwe Przyjaciółki!!!