Olga Kurylenko POKONAŁA koronawirusa! "Jestem już kompletnie zdrowa"

Olga Kurylenko, mieszkająca w Londynie gwiazda takich filmów jak Quantum of Solace czy Niepamięć, stała się niedawno kolejnym przykładem na to, że koronawirus nie wybiera swoich ofiar po zawartości portfela. Lekarze wykryli u niej koronawirusa, jednak podjęli decyzję o zatrzymaniu jej w domu. W ostatni poniedziałek aktorka ukraińskiego pochodzenia poinformowała swoich fanów, że odmówiono jej przyjęcia do szpitala, ponieważ oddziały przepełnione są osobami walczącymi o życie.