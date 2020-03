Gwiazda "Transformersów" pożegnała ojca. "Tak wyglądają koszmarne realia koronawirusa" (FOTO)

Łukasz 4 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Powiem wam cos. Wydaje mi sie ze ten wirus juz byl duzo wczesniej w Polsce i na swiecie. Ok pieciu miesiecy temu mialem jakas dziwna , ciezka goraczke ale najlepsze jest to ze trwala tylko cala noc i taki kaszel ze myslalem ze płuca wypluje.pierwszy raz tak dziwnie chorobe przechodzilem. Na szczescie od lat pracuje zdalnie, nie mam babc ani dziadków. Zarazilem tylko moją mame , po ok tygodniu tez to zlapala ale najzabawniejsze jest to ze ona to przeszla samą gorączką, ktora trwala kilka dni, bez kaszlu, z bolem mięśni. Moja mama nigdy nie choruje. To zdrowa i wysportowana osoba jak na swoj wiek. Ja bardzo rzadko choruje, raz na kilka lat, az sam sie zdziwilem ze bylem chory. Rząd ukrywa ze wirus jest juz od paru dobrych miesiecy, teraz dopiero o nim mówią. Nigdy nie mialem dziwniejszej "grypy". Dlaczego to bylo ukrywane do tej pory ? Duzo osob ma podobną historię do mojej.