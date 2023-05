Olivia Wilde ubrała suknię ślubną na nie swój ślub. Internauci oburzeni, a aktorka się tłumaczy (FOTO)

Olivia Wilde w sukni ślubnej na nie swoim ślubie

W sobotę Olivia Wilde uczestniczyła w ślubie swoich przyjaciół, Coltona Underwooda i Jordana C. Browna. Zdjęciami pochwaliła się poprzez swoje konto na Instagramie, gdzie sama przyznała, że nie tylko założyła białą suknię, ale była to suknia ślubna. Chciała w ten sposób zażartować i mieć dobry temat do wygłoszenia toastu.