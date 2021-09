Oliwia Bieniuk była przekonana, że... to ONA ODPADNIE z "Tańca z Gwiazdami": "BYŁAM W SZOKU"

Ostatni odcinek "Tańca z Gwiazdami" odbił się w sieci szerokim echem. Mimo że fokstrot Kingi Sawczuk i Jakuba Lipowskiego przy akompaniamencie hitu Maroon 5 "Girls like you" nie wypadł najgorzej, ku powszechnemu zaskoczeniu tiktokerka i tak musiała pożegnać się z programem . Werdykt wywołał niemałe oburzenie wśród fanów programu, gdyż zdaniem większości z nich show powinny opuścić inne osoby .

Byłam w takim szoku - stwierdziła Bieniukówna. Myślałam, że to my odpadniemy. Już sobie szykowałam w głowie, co powiemy, żeby ładnie to zakończyć i nagle Kinga i Kuba, a ja mówię: "co?!". Kinga świetnie tańczy, a Kuba jest świetnym trenerem.