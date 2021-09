"Taniec z Gwiazdami". Werdykt ZSZOKOWAŁ WIDZÓW: "Niesprawiedliwe. To jakiś ŻART!"

Z tego powodu Kinga Sawczuk i jej taneczny partner wystąpili na scenie z bratem tiktokerki - Kacprem. Choć tańcząca do hitu Maroon 5 "Girls like you" trójka nie wypadła najgorzej, a Andrzej Piaseczny stwierdził nawet, że ich pląsy wzruszyły go bardziej niż "wyznania Martyny Wojciechowskiej po rozstaniu z Przemkiem Kossakowskim", Kinga Sawczuk ostatecznie pożegnała się z programem.