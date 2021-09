"Taniec z Gwiazdami". Sylwia Bomba "usprawiedliwia" swoje gwiazdorzenie: "Jestem samotną matką. Muszę mieć PANCERZ"

W piątym odcinku tej edycji "Tańca z Gwiazdami" uczestnicy mieli za zadanie zatańczyć z bliskimi. Jako pierwsi na parkiecie zaprezentowali się Oliwia Bieniuk z Michałem Bartkiewiczem , którym towarzyszył brat celebrytki - Szymon . Para oraz towarzyszący im 15-latek zatańczyli jive'a do piosenki The Weekenda "Blinding Lights".

Kolejni zaprezentowali się Łukasz "Juras" Jurkowski i Wiktoria Umyła, obok których swoje taneczne zdolności pokazała dziewczyna rapera, Paulina. Trójka wykonała na parkiecie gorące tango do piosenki "I wanna be your slave" zespołu Maneskin.