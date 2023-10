Oliwia Bieniuk jest ZAKOCHANA. "Jestem wdzięczna, że mogę to przeżywać"

Oliwia Bieniuk jest owocem związku byłego piłkarza Jarosława Bieniuka i aktorki Anny Przybylskiej, która 9 lat temu zmarła po ciężkiej walce z nowotworem. 20-latka od dziecka gości w mediach. Aktualnie uczęszcza do Warszawskiej Szkoły Filmowej i chociaż marzy o tym, by, pójść w ślady mamy, to nie chce być z nią porównywana.

Młoda aktorka ciężko pracuje na własne nazwisko. Na swoim koncie ma udział w kilku programach m.in. w "Tańcu z gwiazdami". Oliwia została także gwiazdą nowego numeru magazynu "Viva". Podczas rozmowy z Krystyną Pytlakowską, 20-latka została zapytana o to, czy jest aktualnie zakochana. Bieniuk zdobyła się na szczere wyznanie.

Jestem i cieszę się, że mogę znowu tego doświadczać. To nie każdemu się zdarza. Zresztą już byłam zakochana dwa lata temu, to była taka młodzieńcza miłość, miałam zaledwie 17 lat. Ale pierwsza i prawdziwa, bo nigdy wcześniej nie znałam tego uczucia. Teraz zakochałam się ponownie i jestem wdzięczna, że mogę to przeżywać - wyznała dla Vivy.

Oliwia Bieniuk zakochana. Jarosław Bieniuk wie o starszym partnerze córki

Chociaż Oliwia Bieniuk aktywnie udziela się w mediach społecznościowych, to stroni od przenoszenia życia prywatnego do sieci. Dlatego na Instagramie próżno szukać wspólnych zdjęć z nowym wybrankiem. Również we wspomnianym wywiadzie 20-latka zdecydowała się nie zdradzać szczegółów na temat partnera. Portal Show News dowiedział się, gdzie Oliwia spotkała swojego wybranka. Jak zdradza informator serwisu, para poznała się podczas wakacji na Półwyspie Helskim.

Oliwka razem z tatą i rodzeństwem często bywa w Chałupach na jednym z popularnych kempingów i tam się zakochała - zdradził informator w rozmowie z "Show News".

Tajemniczy ukochany Oliwi mieszka ponoć w Warszawie i jest od niej kilka lat starszy. Według informatora o ich relacji wie już tata 20-latki Jarosław Bieniuk.

Oliwka nie zdążyła jeszcze przedstawić swojego chłopaka wszystkim, ale tata Jarek wie o wszystkim od samego początku - czytamy.

