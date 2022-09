Oliwia Bieniuk złości się na "FACETÓW XXI WIEKU": "To ja muszę wyjść z inicjatywą. Mam wrażenie, że PRZESTALI SIĘ STARAĆ"

Prywatne perypetie Oliwii Bieniuk

Oliwia Bieniuk o mężczyznach: "Przestali się starać"

Ja mam wrażenie, że faceci w XXI w. przestali się starać. Nie wiem, o co chodzi. Mam wrażenie, że teraz to ja muszę wyjść z jakąś inicjatywą do faceta i to ja muszę go zaprosić na kolację czy lody, żeby on chciał ze mną wyjść. Wiem, że to przyjdzie i nie chcę czegoś szukać na siłę - ogłasza.