Oliwia Bieniuk o relacjach z Zuzanną Pactwą: "Nie widujemy się na co dzień"

Monikk31 29 min. temu zgłoś do moderacji 0 3 Odpowiedz

Coś odnoszę wrażenie że Mariusz tu (na PORTAL pudelek) nie wchodzi, za to spotkałam się z komentarzami które do niego nie należały, jest tu kilka osób które doskonale się bawią kosztem innych OSÓB, tak jak wiele razy spotkałam się tu z podszywaniem pod moją osobę, choć nie było mnie na pudlu przez dobry miesiąc. W ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI PISANIE KOMENTARZY DO "ŚCIANY" NIE MA DLA MNIE ŻADNEGO SENSU. TO BYŁ MÓJ OSTATNI POST.