Oliwia Bieniuk NIE CHCE zagrać w filmie o swojej mamie: "Nie czułabym się komfortowo"

Film o Ani Przybylskiej? Przepraszam, ale to lekka przesada. Poza tym, że była trzecioligową aktorką i zmarła młodo, to nie byłoby o czym opowiadać. Ten film trwałby max. 15 minut. Przybylska była śliczna i jej śmierć w tak młodym wieku jest ogromną niesprawiedliwością, ale żeby nakręcić o kimś film, to trzeba czegoś więcej... A Oliwia mogłaby zagrać główną rolę w filmie o swoim ojcu 😄 Podobieństwo uderzające, większe niż do matki.