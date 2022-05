Oliwia Bieniuk o trudnym dorastaniu po odejściu Anny Przybylskiej: "Tak naprawdę przeżywałam śmierć mamy na oczach całej Polski"

Już od kilku lat możemy być świadkami rozkwitającej kariery Oliwii Bieniuk. Córka Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka pierwsze kroki w show biznesie stawiała jako modelka i z czasem stała się pełnoprawną celebrytką. Dziś 19-latka spełnia się jako influencerka, regularnie bywa na branżowych eventach, a nawet ma już na koncie udział w "Tańcu z gwiazdami". Oliwia planuje także pójść w ślady sławnej mamy i zdawać do szkoły aktorskiej.

Zobacz także: Zero od jurorów z Ukrainy oraz co pogrążyło Ochmana

Bardzo się cieszę, że mam taką odporność psychiczną na niektóre rzeczy. To całe dzieciństwo, które miałam z mamą i dojrzewanie bez mamy było dla mnie ciężkie i dużo mnie nauczyło - powiedziała Plotkowi.

Jak podkreśliła Bieniuk, dziś podchodzi do bolesnych wspomnień z dzieciństwa, jak do cennej lekcji. Choć celebrytka zmuszona była przeżywać odejście mamy na oczach całej Polski, zdaje sobie sprawę, że uczyniło ją to silniejszą.