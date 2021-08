Oliwia Bieniuk zmęczona porównaniami do Anny Przybylskiej: "Bardzo mi miło, ale ja tego nie widzę!"

Oliwia Bieniuk od dłuższego czasu przymierzała się do zrobienia kariery w show biznesie. Teraz ma idealną szansę spełnić to marzenie za sprawą występów w nowej edycji "Tańca z Gwiazdami". 18-latka od początku prób zaistnienia w mediach porównywana jest do Anny Przybylskiej. Nawiązań do aktorki nie zabrakło podczas premierowego odcinka tanecznego show.